В Екатеринбурге ликвидировали цех, где делали поддельный алкоголь на воде из радиаторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Екатеринбурге работу цеха по производству поддельного алкоголя, в состав которого входила вода из батарей отопления и средство против инфекционных болезней у животных. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудниками полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц из ближнего зарубежья, занимавшейся производством, хранением и распространением немаркированной алкогольной продукции на территории Екатеринбурга. Они задержаны", - сообщил Горелых.

Было изъято более 26 тыс. бутылок с наименованиями известных алкогольных брендов.

"На этот раз даже для представителей МВД в некотором роде стало шоком, что конкретно могли подмешивать задержанные <…> Как выяснилось, речь идет о жидкости, применяемой для профилактики инфекционных болезней животных", - сказал руководитель пресс-службы. По его словам, сюрпризом для сотрудников полиции стало и то, откуда задержанные брали воду для производства фальсификата.

"Как выяснилось, злоумышленники, вероятно, действовали по принципу, зачем тратить лишние ресурсы для доставки качественной воды, когда в помещении имеются трубы отопления. Данную жижу [из батарей] и брали в дело, судя по фотографиям с места происшествия", - рассказал Горелых.

Суррогат реализовывали через сеть городских кафе и другие увеселительные заведения. Конфискованное сотрудники ОВД направили на экспертизу, по ее итогам будет принято процессуальное решение.