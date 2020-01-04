Тюменские врачи освоили приемы пластической микрохирургии для онкобольных

ТЮМЕНЬ, 4 января. /ТАСС/. Тюменские врачи в 2019 году впервые в регионе освоили и успешно внедрили приемы микрохирургической пластики, благодаря которой онкобольных после сложных операций по удалению опухолей на голове и шеи избавляют от серьезных дефектов. Информацию об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Онкологи многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" в Тюмени впервые в регионе внедрили в свою практику микрососудистую хирургию для замещения послеоперационных дефектов у пациентов с опухолями органов головы и шеи. За год врачи провели 25 данных сложнейших многочасовых операций, и тем самым помогли пациентам вернуться к полноценной жизни, ведь после хирургического лечения у них может образоваться нарушение жизненно важных функций: речь, глотание, жевание. Такие дефекты доставляют человеку и психологический дискомфорт, ведь они видны не только самому больному, но и окружающим", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что необходимость в проведении данных пластических операций у онкобольных возникает нередко, как правило, это нужно в тех случаях, когда опухолевый процесс находится в запущенной стадии, и спасти пораженный орган не представляется возможным.

Кроме того, как сообщили в областном департаменте здравоохранения, тюменские онкохирурги также освоили методики, минимизирующие риски недостаточности кальция у пациентов с удаленной щитовидной железой, а также позволяющие предупредить развитие метастазов при меланоме - это самая агрессивная и опасная форма рака кожи, которая более других подвержена образованию метастаз, борьба с которыми практически невозможна. А новое оборудование, приобретенное благодаря нацпроекту "Здравоохранение", медпомощь онкологическим больным вывело на более качественный уровень.

"В 2019 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в работу "Медицинского города" было внедрено новое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний: современный магнитно-резонансный томограф (МРТ) - с его помощью врачи диагностируют новообразования с высокой точностью. Ранее в центре не было возможности проведения МРТ, в связи с чем примерно 1 тыс. пациентов в год приходилось направлять в другие медицинские учреждения города. Уникальное событие - приобретение нового лучевого ускорителя с функцией радиохирургии, который позволяет максимально точно проводить программы лучевого лечения с высокой скоростью", - сказали в департаменте.

Представитель ведомства подчеркнула, что в прошлом году в "Медицинском городе" появилась и гибридная операционная, оснащенная высокотехнологичным оборудованием экспертного класса, позволяющее проводить хирургические вмешательства с минимальной травматичностью, но с максимальной точностью и эффективностью и с высоким лечебным эффектом. Здесь же произошла реконструкция дневного стационара по химиотерапии: площадь отделения была расширена на 90 кв. метров, дополнительно оборудованы палаты. Для онкобольных приобретено специальное оборудование, позволяющее им комфортно проходить химиотерапию.

О нацпроекте "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.