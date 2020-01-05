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На Ямале из-за непогоды закрыли два автозимника

В регионе сильный порывистый ветер и метель

ТАСС, 5 января. Движение транспорта с 5 декабря закрыли по двум зимним автомобильным дорогам (зимникам) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за непогоды, сообщила пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства региона.

"В связи с резким ухудшением погоды, сильным порывистым ветром, метелью, обильным снегопадом, недостаточной видимостью автозимник "Салехард-Надым" закрыт для движения всех видов транспорта с 16:00 (14:00 мск) 5 января", - говорится в сообщении.

Движение закрыто до особого распоряжения. Также из-за непогоды закрыт для движения автозимник "Коротчаево - Красноселькуп".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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