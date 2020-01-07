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Новый год и Рождество - 2020

Парк из ледовых скульптур создали перед Храмом на Крови в Екатеринбурге к Рождеству

Их авторами стали участники фестиваля "Вифлеемская звезда", которые представили на суд жюри 23 работы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Скульпторы из России и Литвы в рамках фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" создали перед Храмом на Крови в Екатеринбурге парк из 23 скульптур. По оценкам жюри, первое место на фестивале заняла композиция "К звездам", отражающая тему освоения космоса, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора - Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

"Фестиваль ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" проходит в Екатеринбурге. В нашей стране это единственный ледовый фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. Сегодня, в рождественскую ночь, на площадке перед Храмом на Крови подсвеченные ледяные скульптуры создавали просто волшебное ощущение, и многочисленные прихожане, выходившие с ночного богослужения, любовались этими произведениями ледового искусства. В фестивале приняли участие 23 команды скульпторов, представивших на суд жюри свои работы", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что первое место заняла композиция "К звездам" (Елена Смирнова, Иван Смирнов, г. Пермь). "Композиция отражает тему освоения космоса: два космонавта в звездном небе. Удивительно, как изо льда - столь непростого материала - авторам удалось передать атмосферу невесомости", - отметила собеседница агентства.

Второе место заняла композиция "Лебединое озеро" (Николай Вылка, г. Нарьян-Мар, Сергей Митрофанов, г. Ижевск), а третье - композиция "Под покровом святой Екатерины" (Александр Смоленцев, г. Сергиев Посад, Андрей Селивенок, г. Пермь). По данным организаторов, работы скульпторов простоят до конца февраля - начала марта.

Фестиваль "Вифлеемская звезда" проходит в 14-й раз. Организатор - Екатеринбургская митрополия, соорганизатор - администрация Екатеринбурга. Фестиваль проводится по благословлению владыки митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Теги
ЛитваРоссияУдмуртияПермский крайСвердловская областьНенецкий автономный округНовый год и Рождество - 2020
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