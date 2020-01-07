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Летевшие в Екатеринбург самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, приземлились в Кольцово

Лайнеры были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий

ТАСС, 7 января. Самолеты, которые следовали в Екатеринбург из Москвы и Сочи и из-за неблагоприятных метеоусловий были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске, приземлились в пункте назначения - аэропорту Кольцово, следует из информации на онлайн-табло авиакомпаний и воздушной гавани.

Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге четыре рейса ушли на запасные аэродромы: рейсы из Москвы - в Тюмень, а рейс из Сочи - в Челябинск. По данным онлайн-табло авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "S7" и аэропорта Кольцово, к настоящему моменту все самолеты приземлились в пункте назначения.

Теги
РоссияЧелябинская область
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