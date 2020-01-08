В Челябинске зафиксировано превышение концентрации сероводорода

ТАСС, 8 января. Передвижная лаборатория зафиксировала в Челябинске и пригородах двойное превышение концентрации сероводорода. Основные источники загрязнения установлены, говорится в сообщении, распространенном начальником Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии Челябинской области Виталием Безруковым.

"Региональное министерство экологии выявило наиболее вероятные источники загрязнения воздуха в Челябинске и пригородах в последние дни. <…> 6 января 2020 года передвижные лаборатории Минэкологии Челябинской области выявили превышения по сероводороду 2.1 ПДК (предельно допустимая концентрация) в микрорайоне "Премьера". Также на указанной территории ощущался сильный запах гари и была значительно снижена видимость, слабым южным ветром задымление и запах гари распространялись на город Челябинск, но уже без превышений. В район была направлена оперативная группа регионального экологического надзора, которая установила возможные источники загрязнения", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что основными источниками загрязнения воздуха являются возгорания на свалке с южной стороны Челябинска, а также выбросы предприятий, занимающихся нефтепереработкой, законность деятельности которых проверяется. После установления всех источников загрязнений региональному Минэкологии поручено обратиться в областную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. Специалисты проведут совместные проверки на предприятиях-нарушителях с целью привлечения их к ответственности. Одновременно с этим в области будет ужесточена работа с предприятиями по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий.