Иностранные военные примут участие в параде Победы в Екатеринбурге в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие четырех стран впервые примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом в четверг журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в городе Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан", - сказал Лапин.

На территории ЦВО состоятся три военных парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и свыше 70 торжественных прохождений 9 мая.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.