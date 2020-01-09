Движение на двух зимних дорогах Ямала закрыли из-за погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Движение по дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в Ямало-Ненецком автономном округе (самой протяженной зимней дороге в округе - 314 км), а также по дороге Салехард - Надым закрыто из-за погодных условий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО в четверг.

По данным синоптиков, в четверг на территории округа температура воздуха опустится до минус 16 градусов. Ожидается сильный ветер до 15 м/с, местами метель.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель и недостаточная видимость) 9 января с 10:00 (08:00 мск) закрывается движение по автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО), в том числе зимник, для всех видов транспортных средств, до особого распоряжения. На трассе Салехард - Надым с 09:30 (07:30 мск) закрыто движение для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, в том числе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), Надым - Салехард (114 км) и Коротчаево - Красноселькуп (132 км).