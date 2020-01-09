{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолеты Azur Air будут совершать перелеты из Тюмени в Дубай через Ташкент

В авиакомпании пояснили, что решение принято в связи с рекомендацией Росавиации

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании Azur Air сообщением Тюмень - Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), будут совершать перелеты через Ташкент (Узбекистан). Решение продиктовано рекомендациями Росавиации, сообщили в четверг ТАСС в тюменском представительстве авиакомпании.

Ранее компания Azur Air заявила, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов подготовила альтернативные маршруты, предполагающие изменение траекторий полетов из российских городов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки, следуя рекомендациям Росавиации.

"Авиакомпания меняет маршрут перелетов, и все рейсы будут совершать перелеты через Ташкент (Республика Узбекистан). Данное решение принято по согласованию и в связи с рекомендацией Росавиации", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в связи с этим в четверг наблюдается более чем трехчасовая задержка рейса ZF 7202 в Тюмень из Дубая. Время прилета с 15:35 (13:35 мск) изменено на 19:05 (17:35 мск). В представительстве сообщили, что с аналогичной задержкой произойдет и вылет рейса из Тюмени в Дубай.

"Сегодня борт от нас [из Тюмени] улетает пустой в Дубай. Пассажиров мы не везем. Как будут летать другие авиакомпании, я не готова вам ответить", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе аэропорта Рощино уточнили ТАСС, что авиасообщение между Тюменью и Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляют только два компании - Azur Air и Royal Flight. Получить оперативную информацию у представителей последнего авиаперевозчика ТАСС пока не удалось.

О ситуации вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту погибли.

Теги
УзбекистанОАЭРоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Под Челябинском пресекли работу крупной нарколаборатории
Мини-завод производил свыше 200 кг наркотиков ежемесячно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС