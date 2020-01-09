Самолеты Azur Air будут совершать перелеты из Тюмени в Дубай через Ташкент

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании Azur Air сообщением Тюмень - Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), будут совершать перелеты через Ташкент (Узбекистан). Решение продиктовано рекомендациями Росавиации, сообщили в четверг ТАСС в тюменском представительстве авиакомпании.

Ранее компания Azur Air заявила, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов подготовила альтернативные маршруты, предполагающие изменение траекторий полетов из российских городов в курортные зоны стран ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки, следуя рекомендациям Росавиации.

"Авиакомпания меняет маршрут перелетов, и все рейсы будут совершать перелеты через Ташкент (Республика Узбекистан). Данное решение принято по согласованию и в связи с рекомендацией Росавиации", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в связи с этим в четверг наблюдается более чем трехчасовая задержка рейса ZF 7202 в Тюмень из Дубая. Время прилета с 15:35 (13:35 мск) изменено на 19:05 (17:35 мск). В представительстве сообщили, что с аналогичной задержкой произойдет и вылет рейса из Тюмени в Дубай.

"Сегодня борт от нас [из Тюмени] улетает пустой в Дубай. Пассажиров мы не везем. Как будут летать другие авиакомпании, я не готова вам ответить", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе аэропорта Рощино уточнили ТАСС, что авиасообщение между Тюменью и Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляют только два компании - Azur Air и Royal Flight. Получить оперативную информацию у представителей последнего авиаперевозчика ТАСС пока не удалось.

О ситуации вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все находившиеся на борту погибли.