На челябинского оператора ТБО возбудили дело после отказа обслуживать объекты Минобороны

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Челябинское управление ФАС России возбудило дело на оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) после того, как организация заявила об отказе вывозить отходы с объектов Минобороны России в Карабашском кластере Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"Филиал Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по ЦВО сообщил о прекращении Центром коммунального сервиса оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на объектах казарменно-жилищного фонда Челябинской области (в Карабашском кластере - прим. ТАСС). <…> Антимонопольным органом возбуждено дело по признакам нарушения Центром коммунального сервиса закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что филиал не оплатил регоператору по обращению с ТБО услуги в полном объеме. Между тем прекращение оказания коммунальных услуг на объектах Минобороны России, отвечающих за безопасность государства, запрещено даже в случае возникновения долгов.