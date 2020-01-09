Танки Т-34 времен Великой Отечественной войны выйдут на парад в Екатеринбурге 9 мая

ТАСС, 9 января. Военнослужащие Центрального военного округа ЦВО начали подготовку трех танков Т-34 времен Великой Отечественной войны к участию в параде, посвященном 75-й годовщине Победы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"9 мая по главной площади Екатеринбурга помимо действующих образцов вооружения и военной техники пройдет колонна исторической техники во главе с одним из восстановленных танков Т-34, применявшихся в Висло-Одерской наступательной операции. Восстановительные работы проводятся под Екатеринбургом на базе одной из ремонтно-восстановительных частей округа", - сообщила пресс-служба.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории ЦВО состоится три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Торжественные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.