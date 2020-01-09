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Курганские семьи с 9 января могут получать льготные займы на строительство домов

Заем в размере 300 тыс. рублей будут выдавать молодым и многодетным семьям под 3% годовых на срок до пяти лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Курганские семьи с четверга, 9 января, могут получать льготные займы на индивидуальное жилищное строительство по программе поддержки молодых и многодетных семей "Свой дом", которую планировалось запустить в начале декабря прошлого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

По словам генерального директора Курганской ипотечно-жилищной корпорации Ильи Васильева, программу планировалось запустить с 1 декабря 2019 года. Механизм внедряют для того, чтобы заинтересовать имеющих невысокий уровень дохода местных жителей в строительстве собственного дома.

"Молодые и многодетные семьи с 2020 года могут получить заем в размере 300 тыс. рублей под 3% годовых на срок до пяти лет на строительство дома. С 9 января АО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация" начинает прием граждан для проверки возможности выдачи им льготных займов на индивидуальное жилищное строительство по программе "Свой дом", разработанной по поручению Губернатора Вадима Шумкова", - говорится в сообщении.

Заем будет выдавать Фонд микрофинансирования Курганской области. Отмечается, что полученные средства можно направить лишь на строительство дома в любом муниципальном образовании региона, кроме Кургана, Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельских советов Кетовского района. При этом трудовой стаж заемщика по настоящему месту работы в области должен быть не меньше шести месяцев, а ему и его поручителям должно быть меньше 65 лет на дату окончания срока действия договора микрозайма.

"К категории молодых семей относятся семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления о предоставлении микрозайма не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного и более детей", - говорится в сообщении.

В Курганской области на обслуживании в управлении социальной защиты находятся около 1,8 тыс. семей, в них проживают порядка 5,8 тыс. детей.

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РоссияКурганская область
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