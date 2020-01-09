Житель Курганской области получил девять лет колонии за убийство матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя города Макушино (Курганская область), избившего пожилую мать за беспорядок в доме, в результате чего женщина умерла. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 41-летний мужчина в июле 2019 года в частном доме в Макушино, где проживал, поссорился из-за беспорядка со своей 63-летней матерью и несколько раз ударил ее в голову. Вскоре после этого он обнаружил ее без сознания. Женщину госпитализировали, но она умерла.

"Причиной ее смерти стала закрытая тупая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями, осложнившаяся отеком головного мозга", - уточнили в пресс-службе.