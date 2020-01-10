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В Югре для автотранспорта открыли все ледовые переправы

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что средняя грузоподъемность переправ составляет 20 тонн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Все ледовые переправы приняты в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Всего открыто почти 80 переправ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели освидетельствование всех переправ межмуниципального и технологического значения, функционирующих на территории Ханты-Мансийского округа. Всего в Югре принято в эксплуатацию 79 переправ, 56 из них межмуниципального значения и 23 технологических", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ледовые дороги имеют среднюю грузоподъемность 20 тонн.

Ледовые переправы связывают отдаленные поселения Югры с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться только водным или воздушным транспортом. Межмуниципальные переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, а технологические необходимы для перевозки грузов компаниям, работающим в регионе.

Первые ледовые переправы в текущем зимнем сезоне были введены в Югре в начале декабря 2019 года - две технологические и одна межмуниципальная на зимней автодороге Белогорье - Луговской в Ханты-Мансийском районе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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