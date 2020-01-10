{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директора турагентства в Тюмени подозревают в обмане клиентов на более чем 4 млн рублей

По данным полиции, общее количество потерпевших превысило 30 человек

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Руководитель туристического агентства, подозреваемая в обмане местных жителей на сумму более чем 4 млн рублей, задержана в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой городского управления МВД.

"В Тюмени задержана руководитель туристического агентства, подозреваемая в мошенничестве. Злоумышленница продавала курортные туры раннего бронирования, принимала оплату наличными денежными средствами в офисе фирмы, переводами на карту, а также помогала по онлайн-системе оформить кредиты своим клиентам. Однако обязательства выполнены не были, женщина перестала выходить на связь, а офис фирмы закрыла. Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило 30 человек, составила более 4 млн рублей", - говорится в тексте.

Уточняется, что в отношении 55-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Глава Екатеринбурге поручил передать тлеющую свалку в муниципальную собственность
Александр Высокинский также обратился к представителям органов внутренних дел с просьбой ограничить въезд на объект грузовиков с мусором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС