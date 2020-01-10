Директора турагентства в Тюмени подозревают в обмане клиентов на более чем 4 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Руководитель туристического агентства, подозреваемая в обмане местных жителей на сумму более чем 4 млн рублей, задержана в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой городского управления МВД.

"В Тюмени задержана руководитель туристического агентства, подозреваемая в мошенничестве. Злоумышленница продавала курортные туры раннего бронирования, принимала оплату наличными денежными средствами в офисе фирмы, переводами на карту, а также помогала по онлайн-системе оформить кредиты своим клиентам. Однако обязательства выполнены не были, женщина перестала выходить на связь, а офис фирмы закрыла. Общая сумма ущерба перед потерпевшими, количество которых превысило 30 человек, составила более 4 млн рублей", - говорится в тексте.

Уточняется, что в отношении 55-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.