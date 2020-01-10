Полиция круглосуточно дежурит на тлеющей свалке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД круглосуточно дежурят возле несанкционированной свалки в Екатеринбурге, на территории которой происходит тление отходов. Об этом в пятницу сообщил глава Орджоникидзевского района, где находится свалка, Роман Кравченко.

На несанкционированном полигоне бытовых отходов в Орджоникидзевском районе ведутся работы по ликвидации тления. Открытого горения нет, спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. На выходных из-за отсутствия ветра в микрорайонах города стоял едкий запах гари, МЧС рекомендовало жителям не выходить без особой надобности из домов.

"Еще важный момент: на свалке круглосуточно дежурят полицейские. Свалка несанкционированная, и подземный пожар вряд ли остановит недобросовестных граждан, устроивших ее", - написал Кравченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что машины свозят снег для тушения тлеющих отходов из трех городских районов: Орджоникидзевского, Кировского и Железнодорожного. "Машины идут достаточно интенсивно, будем надеяться, усилия принесут свои плоды. Конечно, это непросто, когда тлеет слой глубиной с девятиэтажный дом", - добавил Кравченко.

В октябре прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в районе коллективных садов "Учитель" и "Садовод № 36" в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, направив иск в Кировский районный суд. Заседание суда назначено на 12 февраля. Кроме того, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено в июле 2018 года по факту захламления земельных участков.