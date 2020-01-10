{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция круглосуточно дежурит на тлеющей свалке в Екатеринбурге

Для тушения свозят снег из Орджоникидзевского, Кировского и Железнодорожного районов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД круглосуточно дежурят возле несанкционированной свалки в Екатеринбурге, на территории которой происходит тление отходов. Об этом в пятницу сообщил глава Орджоникидзевского района, где находится свалка, Роман Кравченко.

На несанкционированном полигоне бытовых отходов в Орджоникидзевском районе ведутся работы по ликвидации тления. Открытого горения нет, спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. На выходных из-за отсутствия ветра в микрорайонах города стоял едкий запах гари, МЧС рекомендовало жителям не выходить без особой надобности из домов.

"Еще важный момент: на свалке круглосуточно дежурят полицейские. Свалка несанкционированная, и подземный пожар вряд ли остановит недобросовестных граждан, устроивших ее", - написал Кравченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что машины свозят снег для тушения тлеющих отходов из трех городских районов: Орджоникидзевского, Кировского и Железнодорожного. "Машины идут достаточно интенсивно, будем надеяться, усилия принесут свои плоды. Конечно, это непросто, когда тлеет слой глубиной с девятиэтажный дом", - добавил Кравченко.

В октябре прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в районе коллективных садов "Учитель" и "Садовод № 36" в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, направив иск в Кировский районный суд. Заседание суда назначено на 12 февраля. Кроме того, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено в июле 2018 года по факту захламления земельных участков.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" запустят новые чартерные рейсы из Тюмени и Екатеринбурга в Китай
Полетная программа стартует в феврале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС