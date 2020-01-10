Курганские власти заявили, что регион перешел на новую систему обращения с ТКО без сбоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Переход Курганской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) произошел без сбоев, региональный оператор "Чистый город" вовремя реагировал на жалобы о переполненных баках, вывозил мусор своевременно, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В конце 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что в Курганской области, а также еще в семи регионах не успевают провести реформу обращения с ТКО. При этом принятие тарифа на вывоз ТКО было перенесено на десять дней и было принято под самый конец года, 30 декабря. Накануне в местных СМИ появилась информация об образовавшихся во дворах региона горах мусора из-за его несвоевременного вывоза региональным оператором.

"Вывоз мусора в новогодние каникулы в Курганской области производился в рабочем режиме, на жалобы о переполненных баках реагировали сразу, региональный оператор "Чистый город" работал без сбоев. <…> Учитывая повышенное накопление мусора в праздничные дни, на улицы Кургана была выведена дополнительная техника, 19 мусоровозов, три самосвала, два бункеровоза и два ломовоза в ежедневном режиме очищали контейнерные площадки. <…> В области работало еще 16 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение новогодних каникул в регионе следили за ситуацией с вывозом мусора в режиме реального времени с фотофиксацией, работал оперативный штаб со специалистами департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, главы городов Кургана и Шадринска, сотрудники регионального оператора, главы и их заместители всех муниципальных образований региона. Регоператор отработал более 150 обращений граждан, поступавших на "горячую линию", сайт "Чистого города" и в соцсетях.

Безболезненный переход

"В январе региональным оператором [для жителей перешедших на новую систему вывоза ТКО муниципалитетов] будет выставлена нулевая квитанция. Вместе с тем на территории каждого районого центра будут работать мобильные группы с целью сверки данных, указанных в нулевых квитанциях и дальнейшего корректного начисления платы за оказанную услугу", - сообщил ТАСС директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов.

Также, по его словам, для оперативности отработки возникающих вопросов в одном из мессенджеров созданы группы для каждого муниципального района, Кургана и Шадринска.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Курганской области 1 января 2020 года, теперь за путь отходов от бака до полигона отвечает региональный оператор, который привлекает компании-перевозчики. Кроме того, плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилой площади, а с человека. Сейчас, как сообщил ТАСС Саркисов, новая схема обращения с отходами действует в Кургане и Шадринске, во всех центрах муниципальных районов и в крупных населенных пунктах Курганской области. После обследования оставшейся территории и определения способа накопления ТКО услуга будет оказана остальным населенным пунктам, квитанции при этом формироваться не будут.

По данным пресс-службы, с 25 декабря прошлого года началась установка новых пластиковых мусорных контейнеров на территории Кургана, а также в районных центрах. Сегодня в регионе установлено более 2,8 тыс. контейнеров, 1,4 тыс. из них - в Кургане, а также отработаны маршруты, по которым будут передвигаться новые мусоровозы.

Транспортирующая мусор по территории области компания "Экосистема" приобрела парк специальной техники: бункеровозы, мультлифты, самосвалы и другое.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.