Синоптики рассказали о погоде в регионах УФО на Крещение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Нехарактерно теплая для января погода установится в Свердловской, Курганской и Тюменской областях на Крещение. В то же время в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ожидаются первые сильные морозы, сообщили ТАСС в понедельник в региональных гидрометцентрах.

"На Крещение ожидается умеренная погода на уровне минус 10-14 градусов ночью и минус 7-10 градусов вечером в Свердловской области. Мы видим [за январский период], что погода аномально теплая, нехарактерная [для этого периода]", - сообщила ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января на территории региона температура днем будет держаться в пределах минус 3-5 градусов, а ночью опустится до минус 14. Прогнозируется небольшой снег. "Январская зима в Тюменской области в этом году является аномально теплой, с нехарактерной для этого времени года температурой", - сказали ТАСС в гидрометцентре.

В Курганском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС рассказали, что морозов в регионе на Крещение не ожидается, отметив, что температура сейчас также находится на уровне выше нормы - минус 3-5 градусов.

Как сообщили ТАСС в гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа, 19 января в регионе прогнозируется небольшой снег, порывистый ветер. "Температура в течение суток ожидается минус 25-30 градусов, намного ниже, чем сейчас (минус 6-11 градусов - прим. ТАСС). Это характерная погода для данного времени года. Первые морозы до минус 30 в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Схожая погода ожидается и в Ямало-Ненецком автономном округе, первые после потепления морозы придут в регион на Крещение. "На всей территории округа ожидается морозная погода. Преобладающая температура ночью - 28-33 градуса ниже нуля, по востоку - до минус 37, днем минус 22-27 градусов, по востоку - до минус 32. <…> Это характерная погода для января-февраля, но в этом году на фоне потепления таких морозов у нас еще не было", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Чулева.