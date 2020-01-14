На Урале возбудили дело после гибели школьника, раненного пьяным мужчиной

Ранее мужчине, который во время стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места преступления, были предъявлены обвинения по двум статьям по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") УК РФ. "Следственными органами Следственного комитета России по факту гибели 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений"). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мальчика, который 12 января умер после того, как в августе 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) его ранил в голову мужчина, стрелявший из пневматического ружья по банкам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК России во вторник.

По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, первоначально уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, а после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов и жалоб родственников на ненадлежащее расследование по поручению председателя СК России была инициирована передача материалов в Следственный комитет. На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По предварительным данным, ранивший ребенка мужчина упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети. После случившегося подозреваемый скрылся, но представители МВД оперативно его нашли и задержали - в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.

Ранее мама ребенка сообщила местным СМИ, что обращалась для лечения мальчика в клиники Израиля, Германии и Индии, но получила отрицательный ответ. По ее словам, пуля находилась в голове мальчика, там также собиралась спинномозговая жидкость - происходил отек головного мозга и кровоизлияние. После инцидента восьмилетний ребенок был доставлен на вертолете в больницу в Екатеринбург, где несколько месяцев пролежал в коме, но так и не пришел в сознание. Свердловская область привлекала специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии из Москвы для консультаций по лечению ребенка в формате телемедицины.