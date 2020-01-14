{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале возбудили дело после гибели школьника, раненного пьяным мужчиной

Оно возбуждено по статье УК РФ об убийстве из хулиганских побуждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мальчика, который 12 января умер после того, как в августе 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) его ранил в голову мужчина, стрелявший из пневматического ружья по банкам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК России во вторник.

Ранее мужчине, который во время стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места преступления, были предъявлены обвинения по двум статьям по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") УК РФ. "Следственными органами Следственного комитета России по факту гибели 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений"). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.

На эту тему

По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, первоначально уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, а после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов и жалоб родственников на ненадлежащее расследование по поручению председателя СК России была инициирована передача материалов в Следственный комитет. На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По предварительным данным, ранивший ребенка мужчина упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети. После случившегося подозреваемый скрылся, но представители МВД оперативно его нашли и задержали - в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.

Ранее мама ребенка сообщила местным СМИ, что обращалась для лечения мальчика в клиники Израиля, Германии и Индии, но получила отрицательный ответ. По ее словам, пуля находилась в голове мальчика, там также  собиралась спинномозговая жидкость - происходил отек головного мозга и кровоизлияние. После инцидента восьмилетний ребенок был доставлен на вертолете в больницу в Екатеринбург, где несколько месяцев пролежал в коме, но так и не пришел в сознание. Свердловская область привлекала специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии из Москвы для консультаций по лечению ребенка в формате телемедицины.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
На уральском предприятии по созданию двигателей для спутников сменился гендиректор
Возглавлявший НИИМаш Анатолий Долгих уволился по собственному желанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС