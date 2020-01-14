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Курганский центр Илизарова получил более 200 млн рублей на модернизацию оперблока

Глава региона Вадим Шумков считает, что после модернизации центр станет точкой притяжения для специалистов и пациентов из нескольких десятков российских регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г. А. Илизарова (находится в Кургане) получил 218 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию операционного блока. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало включить Центр Илизарова в сеть Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) по профилю "Травматология и ортопедия". В ноябре стало известно, что количество НМИЦ увеличится в России на 12 профильных организаций по таким направлениям, как геронтология, детская травматология и ортопедия, колопроктология, медицинская реабилитация, онкология, отоларингология, педиатрия, стоматология, травматология и ортопедия, урология.

"Сегодня провели рабочую встречу с руководителем центра Илизарова Александром Губиным. Обсудили первые совместные шаги в связи с присвоением нового статуса национального центра. В том числе благодаря этому РФ уже предоставила 218 млн на модернизацию оперблока центра", - написал он.

Шумков выразил уверенность, что в результате модернизации центр станет своего рода точкой притяжения для специалистов и пациентов из нескольких десятков российских регионов. Ранее в пресс-службе центра сообщили, что Центр Илизарова будет охватывать три федеральных округа (Уральский, Сибирский и Дальневосточный) - 27 субъектов РФ - по взаимодействию с профильными медицинскими учреждениями.

Минздрав России создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе профильных центров созданы НМИЦ, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.

Теги
РоссияСвердловская областьШумков, Вадим Михайлович
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