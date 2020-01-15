На трассе в Югре столкнулись автобус и грузовик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Столкновение автобуса с грузовиком произошло в среду на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня утром на 96-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе ХМАО автобус въехал в правый борт грузовика. В результате пострадали три человека - водитель и два пассажира автобуса. В грузовом автомобиле пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все обстоятельства ДТП уточняются.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона, по предварительной информации, автобус не рейсовый, он перевозил работников одного из предприятий региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, в результате ДТП тяжелых травм у пострадавших нет. "Травмы у них незначительные", - сказал собеседник.

На сайте регионального управления МВД сообщается, что авария произошла по вине водителя грузовика. "По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем "Камаз", выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу SsangYong под управлением водителя 1962 года рождения, который двигался из Нижневартовска в сторону Сургута", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что трое пострадавших госпитализированы.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС пояснили, что пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Сургута. "Они получили травмы средней степени тяжести. Одного из них пришлось вырезать из салона автобуса. Всего в автобусе вместе с водителем находились 12 человек. Те, кто не пострадали, уехали с места происшествия на попутном транспорте", - сказал он.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.