В МЧС не поступали данные о якобы серии хлопков в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Челябинской области не получало в ночь на среду никаких сообщений от жителей областного центра по поводу происшествий, которые могли бы сопровождаться хлопками, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

В среду издание Znak и некоторые другие местные СМИ со слов жителей города опубликовали информацию о том, что ночью в южной части Челябинска была слышна серия из пяти-шести взрывов, которые произошли примерно за пять минут.

"Звонков ни в Центр управления кризисными ситуациями, ни в челябинский отряд пожарно-спасательной службы не поступало ни сегодня ночью, ни позавчера. Ни от граждан, ни от каких-либо организаций. Данных о каких-либо происшествиях, которые могут сопровождаться хлопками, нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.