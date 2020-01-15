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Один человек погиб в лобовом столкновении двух автомобилей в Югре

Еще четверо пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня около 13 часов (11:00 мск) на 920-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск около поселка Горноправдинск столкнулись лоб в лоб автомобили Toyota Mark II и Volkswagen Multivan из-за выезда на полосу встречного движения одной из машин. Погиб водитель Toyota и четыре человека травмированы", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшие госпитализированы.

"По предварительным данным, детей среди пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - добавил собеседник.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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