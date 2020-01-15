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В школах и детсадах Екатеринбурга усилили пропускной режим из-за сообщения о минировании

В мэрии отметили, что решение об эвакуации руководители образовательных организаций принимают самостоятельно
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© Александр Рюмин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Пропускной режим в школах и детских садах Екатеринбурга усилен из-за сообщения о минировании образовательных учреждений города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города.

"Департамент образования осведомлен от официального источника, что поступила информация о минировании общеобразовательных школ и детских садов города. Сейчас об этом проинформированы все руководители образовательных организаций, которые самостоятельно уже проводят осмотр территорий и всех помещений в своих учреждениях. Решение об эвакуации принимают руководители образовательных организаций самостоятельно. В настоящий момент усилен контроль пропускного режима в образовательные организации и ведется плотное взаимодействие с правоохранительными органами", - сказали в департаменте.

Ранее сотрудники полиции и МЧС проверяли здание Арбитражного суда Екатеринбурга. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию после проверок.

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