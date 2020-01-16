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Актеры Свердловского театра драмы отправятся на гастроли на Дальний Восток

В 2020 году труппа также покажет три спектакля на площадке мастерской Петра Фоменко в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Труппа Свердловского государственного академического театра драмы, который в 2020 году отмечает 90-летие, отправится на гастроли в Магадан и на Чукотку. Гастроли в отдаленные регионы страны запланированы на осень 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Мы решили в этом юбилейном году проехать от Москвы до самых окраин страны. Начнем мы гастроли в апреле на площадке мастерской Петра Фоменко (Москва), там мы покажем три наших спектакля, что очень важно и ответственно для нас. Осенью у нас запланированы гастроли в Магадане и на Чукотке", - сказал Бадаев, не раскрыв, с какими именно постановками труппа отправится на гастроли.

По его словам, в этом году театр ждет масштабная реконструкция. Как ранее сообщала ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, летом планируется провести ремонт фасада и входной группы театра.

Свердловский академический театр драмы является одним из ведущих театров Уральского федерального округа. В настоящее время в его афишу включено более 30 спектаклей.

В 2020 году театр отметит 90-летний юбилей, он начал работу в 1930 году. В нынешнее здание на Октябрьской площади театр переехал в 1990 году. Около 10 лет назад здание театра было реконструировано, фасад был застеклен, что вызвало критику общественности.

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РоссияСвердловская область
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