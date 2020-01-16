Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Эвакуация проведена в здании администрации Екатеринбурга, которое находится в центре города, в связи с поступившим сообщении о минировании. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Да, по громкой связи объявили эвакуацию, в течение пяти-семи минут все сотрудники администрации покинули здание. Причина - поступил звонок, что здание заминировано, приехали сотрудники МЧС. Здание проверяют", - сказал собеседник агентства.

Как добавил ТАСС источник в экстренных службах региона, эвакуация пройдет не только в администрации, но и в ряде других административных зданиях города.

В среду, 15 января, в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании был усилен пропускной режим в школах и детских садах. Ранее в этот же день сотрудники полиции и МЧС проверяли здание Арбитражного суда Екатеринбурга. После проверки в учреждениях опасных предметов обнаружено не было.