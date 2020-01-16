УрФУ ожидает увеличения бюджетных мест на IT-специальности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, ожидает увеличения бюджетных мест на направления, связанные с IT-сферой и цифровыми компетенциями, где существует дефицит кадров. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Вместе с этим президент призвал российских ученых и инженеров совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

"Мы ожидаем рост числа бюджетных мест на те направления, где существует острый дефицит кадров: информационные технологии и направления, связанные с цифровыми компетенциями в других областях. Современный специалист должен обладать цифровым компетенциями, гибкими навыками, умением работать в команде для решения исследовательских и производственных задач, ведь это передовые направления, которые будут определять будущее всей страны", - сказал ректор.

Ректор отметил, что государство распределяет финансирование не только на бюджетные места, но и на развитие лабораторий, учебных зданий. "Это послужит значительной мерой поддержки региональных вузов. Кроме того, необходимо решать вопросы и связанные с инфраструктурой, поскольку многие здания региональных вузов требуют реконструкции и капитального ремонта. Все эти вопросы должны решаться в комплексе", - добавил собеседник агентства.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.