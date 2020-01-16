Свердловский театр музкомедии представит два спектакля на "Русских сезонах" во Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии представит два спектакля на фестивале "Русские сезоны" во Франции в июне 2020 года, сообщил в четверг в уральском региональном центре ТАСС главный режиссер театра Кирилл Стрежнев.

Ранее ТАСС сообщал, что театр может выступить во Франции на фестивале "Русские сезоны" в 2020 году. Из-за высокого интереса публики к постановке "Екатерина Великая", ранее представленной театром в Германии, обсуждался вопрос о включении мюзикла в программу "Русских сезонов", сообщала в сентябре министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Мы выступили настолько хорошо, что у нас два спектакля 4 и 5 июня 2020 года в Париже", - сказал Стрежнев. При этом Учайкина отметила, что во Франции представят "Екатерину Великую".

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу. Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии, в 2019 - в Германии, а в 2020 году состоится во Франции.