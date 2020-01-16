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Свердловская область потратит более 200 млн рублей на участие в выставках в 2020 году

Планируется, что ИННОПРОМ, который пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля, привлечет 48 тыс. участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Свердловское правительство потратит 216,8 млн рублей на участие в конгрессных и выставочно-ярморочных мероприятиях в 2020 году, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информполитики региона.

Всего в тексте распоряжения правительства Свердловской области о плане конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий на 2020 год, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации региона, перечислено 63 мероприятия, 38 из которых будут проводиться на территории области и 25 - за пределами региона. Организация участия Свердловской области за счет средств областного бюджета, согласно документу, предусмотрена для восьми мероприятий.

"На участие Свердловской области в конгрессных и выставочно-ярморочных мероприятиях предусмотрено 216,8 млн рублей, однако эта сумма также будет потрачена на мероприятия, пока не включенные в перечень и, вероятно, будет корректироваться в сторону увеличения", - сообщили в департаменте.

Финансирование осуществляется в рамках областной государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года", указано в распоряжении областного правительства.

В частности, на территории региона идет о международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля и по оценочному результату, указанному в распоряжении, привлечет 48 тыс. участников, международной выставке "Седьмое российско-китайское ЭКСПО", которая пройдет в те же дни и соберет 46 тыс. участников. Также в регионе будет финансироваться участие в международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности по методике Wordskills.

За пределами региона финансироваться из регионального бюджета будет участие Свердловской области на российском инвестиционном форуме в Сочи, временная резиденция правительства Свердловской области на площадке выставки достижений народного хозяйства в Москве, участие в международной специализированной выставке делового туризма IMEX 2020 во Франкфурте-на-Майне и Петербургском экономическом форуме.

Теги
РоссияСвердловская область
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