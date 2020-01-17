В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 проведут реконструкцию аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Реконструкция екатеринбургского аэропорта Кольцово будет проведена к Универсиаде, которая пройдет в городе в 2023 году. Об этом журналистам сообщил глава региона Евгений Куйвашев на большой пресс-конференции в пятницу.

"Сейчас наш аэропорт может перевезти 10-11 млн в год. Будет строительство нового терминала, - дополнительного помещения для распределения багажа. Тем самым мы обеспечим пропускную способность 16 млн пассажиров в год. К Универсиаде эту реконструкцию мы закончим, и наш аэропорт сможет принимать 16 млн человек", - сказал Куйвашев, отметив, что на сегодняшний день рассматривается возможность строительства еще одного терминала аэропорта.

По его словам, реконструкция екатеринбургского аэропорта будет полностью проводиться за счет инвесторов.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию внутрироссийских перевозок в обход Москвы. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России, семь из которых находятся в Сибирском федеральном округе.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Ряд объектов, которые планируется построить в рамках подготовки к Универсиаде, будут переданы УрФУ.