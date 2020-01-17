{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге полиция приостановила снос здания бывшего профтехкомбината

Работы приостановили до установления законности производимых работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Полиция приостановила снос здания бывшего профтехкомбината в Екатеринбурге на Нагорной, 12 до установления законности проведения этих работ. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее в местных СМИ сообщили, что активисты выступили против сноса здания, пояснив это тем, что относят постройку к конструктивизму и считают ее демонтаж незаконным. Сегодня они вышли на площадку, чтобы воспрепятствовать рабочим снести здание.

"В рамках начатой проверки полицией принято решение приостановить строительные работы и проверить легитимность документов, разрешающих снос здания [бывшего профтехкомбината в Екатеринбурге]", - сказали в пресс-группе.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Екатеринбурге синоптики зафиксировали 17 января температурный рекорд
В городе зарегистрировали температуру воздуха плюс 1,4 градуса, что выше прежнего рекорда 2007 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС