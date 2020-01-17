В Екатеринбурге полиция приостановила снос здания бывшего профтехкомбината

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Полиция приостановила снос здания бывшего профтехкомбината в Екатеринбурге на Нагорной, 12 до установления законности проведения этих работ. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее в местных СМИ сообщили, что активисты выступили против сноса здания, пояснив это тем, что относят постройку к конструктивизму и считают ее демонтаж незаконным. Сегодня они вышли на площадку, чтобы воспрепятствовать рабочим снести здание.

"В рамках начатой проверки полицией принято решение приостановить строительные работы и проверить легитимность документов, разрешающих снос здания [бывшего профтехкомбината в Екатеринбурге]", - сказали в пресс-группе.