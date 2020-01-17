Курганская полиция задержала подозреваемого в ограблении трех магазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала подозреваемого в ограблении за одну ночь трех магазинов в Каргаполье Курганской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УМВД России.

"В Каргаполье полицейскими межмуниципального отдела МВД России "Каргапольский" совместно с сотрудниками войск Национальной гвардии (Росгвардии - прим. ТАСС) задержан подозреваемый в совершении трех краж <...> Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник за одну ночь разбил стекла в окнах и проник в несколько магазинов. В результате мужчина нанес ущерб размером 15 тыс. рублей. Вневедомственный отряд охраны Росгвардии задержал 25-летнего жителя села Барино Каргапольского района, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный сознался в преступлениях, часть похищенного у него была изъята. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.