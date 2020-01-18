Боксер Проводников не смог завершить забег для сбора денег больной девочке в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников не смог завершить объявленный им забег на 100 км для сбора средств на лечение больной девочки из Югорска, пробежав 51 км. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее ТАСС сообщал, что Проводников объявил о намерении пробежать 100 км, чтобы поддержать акцию по сбору 145 млн рублей на лекарства для годовалой Юлианы Сырцевой из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, страдающей серьезным заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Медикаменты имеются в США, но родителям за счет пожертвований неравнодушных людей удалось собрать пока лишь около 9 млн рублей. Между тем, по словам родителей девочки, инъекцию ребенку необходимо успеть сделать до двух лет - до сентября.

"Я преодолел 51 км из 100 км, и хочу в первую очередь, извиниться перед семьей Сырцевых, и конечно перед маленькой Юлианой, что не смог закончить забег", - написал он.

Маршрут в 100 км предполагал преодоление расстояния от Березово до Игрима. Проводников отмечал, что никогда не преодолевал такую дистанцию.

Ранее родители девочки сообщили ТАСС, что в России нет нужных лекарств, а ввозить препарат из США нельзя. В результате, по их словам, они вынуждены планировать лечение за рубежом.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.