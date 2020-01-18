Три человека погибли при пожаре в дачном доме в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в дачном жилом доме в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры.

"По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е. Б. организована проверка по факту произошедшего сегодня, 18 января 2020 года, пожара в дачном жилом доме в СПК "Победит-1", расположенном в 20 км от п. Солнечный Сургутского района. В результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках проверки будет обеспечено всестороннее выяснение всех причин и условий произошедшего, своевременности реагирования экстренных служб. Также будет определена степень ответственности виновных лиц. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.