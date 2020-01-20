Движение на двух зимних автодорогах Ямала закрыли из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Движение по самой протяженной зимней дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км), а также по автозимнику Салехард - Надым (114 км) закрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала Обь-Иртышского УГМС - 20 января на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура ночью до минус 34 градусов, днем - до минус 28 градусов.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, недостаточная видимость, порывы ветра до 20 м/с) закрывается движение по автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО), в том числе зимник, для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение также было распространено относительно зимника Салехард - Надым.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), который на сегодняшний день не введен в эксплуатацию.