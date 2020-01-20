{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на двух зимних автодорогах Ямала закрыли из-за непогоды

В регионе ожидаются метель, недостаточная видимость, порывы ветра до 20 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Движение по самой протяженной зимней дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км), а также по автозимнику Салехард - Надым (114 км) закрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала Обь-Иртышского УГМС - 20 января на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура ночью до минус 34 градусов, днем - до минус 28 градусов.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, недостаточная видимость, порывы ветра до 20 м/с) закрывается движение по автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО), в том числе зимник, для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение также было распространено относительно зимника Салехард - Надым.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), который на сегодняшний день не введен в эксплуатацию.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Шахматный турнир претендентов может пройти в отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург"
В турнире примут участие восемь гроссмейстеров, среди участников трое россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС