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Новый бассейн за 236 млн рублей появится в Кургане

Объект построят по федеральной адресной инвестиционной программе для Курганского государственного университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Новый бассейн появится по федеральной адресной инвестиционной программе для Курганского государственного университета (КГУ) в Заозерном микрорайоне Кургана. Министерство науки и высшего образования РФ финансирует строительство объекта стоимостью 236 млн рублей, сообщили в пресс-службе вуза.

"В настоящее время ООО "Проэкт-12" из Первоуральска, ранее выигравшее аукцион, провело проектно-изыскательские работы. Проект направлен на государственную экспертизу. Строительство нового бассейна в Кургане финансирует Министерство науки и высшего образования РФ, сметная стоимость нового бассейна составляет 236 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый спортивный объект предназначен не только для занятий студентов вуза, но и для горожан. "Наличие спортивных и развлекательных объектов в Заозерном микрорайоне позволит в ближайшей перспективе создать новый досуговый кластер на карте города", - подчеркивают в КГУ.

Уточняется, что строители зайдут на выделенную площадку (рядом с Ледовым дворцом имени Парышева, по адресу: 1А микрорайон, 14) после завершения госэкспертизы и проведения аукциона. Бассейн будет рассчитан на шесть дорожек, его длина составит 25 метров. На втором этаже спорткомплекса разместится зал "сухого плавания".

Теги
РоссияКурганская область
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