Снегопады и метели в нескольких регионах Урала сменятся потеплением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Короткое похолодание, а также снегопады и метели в некоторых регионах Уральского федерального округа (УФО) сменятся потеплением. Морозная погода сохранится в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС и ГИБДД по региону.

"Погода [в Свердловской области] от слабо морозной до умерено морозной, снежок тоже еще будет, поэтому зима продолжается. Морозы в основном будут на севере области. В основном небольшой снег каждый день. Температура понизится на короткий период, буквально на одни сутки, <…> потом снова потеплеет до минус шести-восьми градусов", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, уточнив, что 21 января температура в регионе будет 12-14 градусов ниже нуля.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, в регионе 20 января температура воздуха будет сильно разниться. Днем столбики термометров будут показывать от минус 17 до минус 28 градусов в зависимости от территории. Ночью немного потеплеет, ожидается, что температура будет держаться от минус 12 до минус 17 градусов, местами достигать минус 22 градусов. Согласно данным сайта Gismeteo, всю неделю в областном центре будет идти снег, четверг станет самым теплым днем, тогда температура повысится до минус двух градусов днем и минус семи ночью.

В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили ТАСС, что в Челябинске 21 января ожидается краткосрочное похолодание. Днем термометры покажут до минус семи градусов мороза, что теплее климатической нормы примерно на шесть градусов. В последующие дни ожидается потепление: температура воздуха ожидается выше климатической нормы примерно на 12 градусов.

В понедельник в пресс-службе ГИБДД по Курганской области предупредили водителей и пешеходов о том, что в ближайшие дни снежная погода сохранится, при этом ожидаются усиление ветра и низовая метель, прогнозируется гололедица. В Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что во вторник, 21 января, температура воздуха опустится до минус 10-15 градусов ночью и минус 6-11 градусов днем, а в среду потеплеет до 9-14 градусов ниже нуля ночью и минус 2-7 днем.

Морозная погода сохранится в автономных округах УФО: по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала Обь-Иртышского УГМС - 20 января на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные явления: порывы ветра до 18 м/с, метель. Температура ночью опустится до минус 34 градусов, днем - до минус 28 градусов. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 21 января прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, метель, изморозь, слабый туман. Температура воздуха ночью - минус 22-27 градусов, днем - минус 14-19 градусов.