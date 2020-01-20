Финансирование программы обеспечения жильем молодых курганских семей выросло в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Финансирование программы помощи молодым семьям с жильем в Курганской области выросло в 1,5 раза в 2020 году. Из федерального бюджета региону будут выделены 25,8 млн рублей, в результате чего 27 семей смогут купить жилье (на 9 семей больше, чем в прошлом году), сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"В 2020 году в полтора раза увеличилось финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области". Благодаря этому 27 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. На эти цели из федерального бюджета региону будут выделены средства в размере 25,8 млн рублей. <…> В 2019 году свидетельства о праве на получение социальных выплат реализовали 18 <…> семей на общую сумму 16,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодые семьи до 1 апреля получат свидетельства о праве на получение выплаты для приобретения или строительства жилья. В пресс-службе уточнили, что с февраля семьи из списка участников программы смогут ознакомиться с номером своей очереди на официальном сайте администрации своего муниципального образования (или органа управления образованием).