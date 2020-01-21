Военные подготовят историческую статью о связистах-героях Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке исторической статьи, посвященной связистам-героям, призванным на фронта Великой Отечественной войны после обучения в Свердловске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"В статье будет рассказана история одной из четырех женщин, ставших полным кавалером ордена Славы. Надежда Журкина, стрелок-радист 99-го разведывательного полка 15 Воздушной армии - уроженка уральского Туринска - получила свой первый орден Славы за сбитый фашистский самолет под управлением немецкого летчика-аса полковника барона Отто Мюллера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в материале будет рассказано о жизненном пути начальника Свердловской радиошколы Федоре Кислицине, под чьим руководством для фронтов войны было подготовлено более трех тысяч военных связистов. В их числе разведчики-диверсанты Нина Малышева, Надежда Мизина, Нина Емельянова, воевавшие в тылу врага, поддерживая связь со штабами фронтов.

При подготовке материала военнослужащие ЦВО используют данные архива Министерства обороны Российской Федерации, Музея радио имени А. С. Попова. Статья будет опубликована на официальном сайте Министерства обороны России в начале мая.