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Школы самого крупного ямальского города отменили занятия из-за холодов

В Новом Уренгое отменены занятия для учеников с 1 по 6 классы

САЛЕХАРД, 21 января. /ТАСС/. Школы города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменили во вторник занятия для учеников с 1 по 6 классы в связи с пониженной температурой воздуха. Об этом ТАСС сообщили во вторник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Нового Уренгоя.

Новый Уренгой - первый по величине город округа, один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по промышленному развитию. В городе проживают порядка 117 тыс. человек.

"У нас в первую смену актировка [отмена занятий] с первого по шестой классы", - сообщил собеседник агентства.

По данным ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на 21 января температура воздуха на Ямале составила от минус 37 до минус 42 градусов, днем на территории округа ожидается от минус 16 - 21 градус. Местами обещают небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем с порывами до 17 м/с.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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