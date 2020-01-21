СК возбудил дело против курганца, подозреваемого в истязании семилетнего пасынка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Шадринского района (Курганская область), подозреваемого в истязании на протяжении года семилетнего сына своей супруги. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Шадринского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, на протяжении 2019 года мужчина на постоянной основе истязал семилетнего сына своей супруги от первого брака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отчим причинял ребенку физические и психические страдания - избивал, унижал. Мальчик пожаловался на мужчину школьному педагогу, которая в результате обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Будут проведены следственные действия, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление всех обстоятельств совершенного преступления. В органы системы профилактики направлена информация о необходимости установления контроля за данной семьей с целью недопущения дальнейшего совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе.