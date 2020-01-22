Прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства мэрией Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области выявила многочисленные нарушения градостроительного законодательства администрацией Екатеринбурга и потребовала от главы города Александра Высокинского ликвидировать их. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры в среду.

"Прокуратура внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений главе Екатеринбурга в связи с выявлением грубых нарушений градостроительного законодательства. <…> Отсутствие порядка рассмотрения обращений по разработке проектов планировки территории и принятия решений привело к разнообразному подходу должностных лиц администрации Екатеринбурга к рассмотрению одних и тех же вопросов (заявок) и нарушению прав застройщиков", - говорится в сообщении.

В частности, мэрия рассматривает заявки дольше положенного законом 30-дневного срока, выдает промежуточные ответы, которые не считаются полноценными. Кроме того, с момента решения о подготовке проекта планировки территории до оформления постановления проходит несколько месяцев, что "свидетельствует о многочисленных фактах волокиты со стороны должностных лиц администрации".

"Также примеры свидетельствуют о применении двойных стандартов при рассмотрении однотипных обращений, о создании одним компаниям преференций, другим - необоснованных ограничений. <…> Орган местного самоуправления предъявляет требования к застройщикам города, не предусмотренные действующим законодательством", - отмечается в тексте.

По мнению прокуратуры, все факторы в совокупности создают препятствия для работы строительных компаний в городе, что негативно сказывается на инвестиционной привлекательности Екатеринбурга.

На момент публикации ТАСС не располагает комментарием мэрии.