{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральские школьники разработали нейрокоммуникатор

Программа предназначена для людей с тяжелыми нарушениями речи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Участники Уральской проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ), которая проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи, разработали нейрокоммуникатор - программу для преобразования активности мозга в текст. Она предназначена для людей с тяжелыми нарушениями речи, сообщила ТАСС наставник проекта, директор Уральского НейроНет центра УрФУ Светлана Павлова.

"Наша инновационная разработка адресована людям, которые имеют грубые нарушения речевого и двигательного аппарата и не могут полноценно коммуницировать с другими вследствие черепно-мозговых травм, повреждения спинного мозга <…>. Нейротехнологии позволяют создавать устройства для помощи таким людям путем считывания активности мозга. <…> Мы же разрабатываем язык символов и понятий, к примеру, "да" и "нет", стакан воды, тарелка еды и тому подобное, а также эмоциональных состояний", - сказала Павлова.

Как пояснила наставник, внешне нейрокоммуникатор состоит из двух частей. Это модуль электроэнцефалографии, который выглядит как шапка с датчиками, присоединенными к голове, и устройство, которое усиливает сигналы мозга. И модуль, запускающий программу, там же встроен динамик, который задает вопросы человеку и на них же отвечает. Полученная информация обрабатывается на компьютере и преобразуется в сообщение.

"Я участвую в работе Уральских проектных смен с 2017 года. Считаю, что они очень полезны как для детей, так и для наставников, у которых появляется возможность продуктивно работать друг с другом, представителями разных специальностей. Участников смены отличает высокая мотивированность и желание работать", - сказала Павлова.

Об Уральской проектной смене

Уральская проектная смена в Сочи организована Уральским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех". Четвертая проектная смена проходит в Сочи с 4 по 24 января.

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Выставка об этносах Курганской области откроется в феврале
Мероприятие проводится на средства президентского гранта в размере 2,9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС