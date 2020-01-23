Уральские школьники разработали нейрокоммуникатор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Участники Уральской проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ), которая проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи, разработали нейрокоммуникатор - программу для преобразования активности мозга в текст. Она предназначена для людей с тяжелыми нарушениями речи, сообщила ТАСС наставник проекта, директор Уральского НейроНет центра УрФУ Светлана Павлова.

"Наша инновационная разработка адресована людям, которые имеют грубые нарушения речевого и двигательного аппарата и не могут полноценно коммуницировать с другими вследствие черепно-мозговых травм, повреждения спинного мозга <…>. Нейротехнологии позволяют создавать устройства для помощи таким людям путем считывания активности мозга. <…> Мы же разрабатываем язык символов и понятий, к примеру, "да" и "нет", стакан воды, тарелка еды и тому подобное, а также эмоциональных состояний", - сказала Павлова.

Как пояснила наставник, внешне нейрокоммуникатор состоит из двух частей. Это модуль электроэнцефалографии, который выглядит как шапка с датчиками, присоединенными к голове, и устройство, которое усиливает сигналы мозга. И модуль, запускающий программу, там же встроен динамик, который задает вопросы человеку и на них же отвечает. Полученная информация обрабатывается на компьютере и преобразуется в сообщение.

"Я участвую в работе Уральских проектных смен с 2017 года. Считаю, что они очень полезны как для детей, так и для наставников, у которых появляется возможность продуктивно работать друг с другом, представителями разных специальностей. Участников смены отличает высокая мотивированность и желание работать", - сказала Павлова.

Об Уральской проектной смене

Уральская проектная смена в Сочи организована Уральским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех". Четвертая проектная смена проходит в Сочи с 4 по 24 января.

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.