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Структура "Газпрома" в Югре выплатила ущерб за сгоревший из-за разрыва газопровода лес

Разрыв с возгоранием произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2" 12 марта 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 января. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Югорск" возместил ущерб за сгоревший участок леса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) из-за разгерметизации магистрального газопровода. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Разрыв с возгоранием произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") вечером 12 марта 2019 года. По данным Минэнерго, на потребителей газа возгорание не повлияло. По информации МЧС, инцидент не создал угрозы населенным пунктам.

"Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в отношении "Газпром трансгаз Югорск" по факту произошедшей разгерметизации магистрального газопровода "Ямбург - Тула-2". В результате аварии произошло возгорание лесных насаждений Казымского участкового лесничества Советского района на площади 1 га. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 590 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании данного ущерба с компании, суд данные требования удовлетворил. "Денежные средства перечислены в бюджет РФ", - уточнили в прокуратуре.

"Газпром трансгаз Югорск" (ранее "Тюментрансгаз") - дочернее зависимое общество "Газпрома" (100%). Головной офис расположен в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа. Компания занимается транспортировкой газа по магистральным газопроводам и поставкой топлива потребителям.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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