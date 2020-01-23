Река Миасс в Челябинске окрасилась в зеленый цвет

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Краситель, который добавляют коммунальщики в систему отопления, чтобы вовремя узнать о протечках, окрасил в зеленый цвет воду в реке Миасс в Металлургическом районе Челябинска. Об этом журналистам сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

"В социальных сетях появились фотографии участка реки Миасс, которая окрасилась в ярко-зеленый цвет. Вызвано это попаданием в реку органического красителя "Уранин А". Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с данным красителем из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем и в реку", - сообщил Безруков.

По его словам, этот краситель абсолютно безопасен для человека, но сброс стоков в реку запрещен в любом случае. Информация будет передана в городское управление дорожного хозяйства, специалисты которого должны будут найти источник протечки и устранить его совместно с ответственными лицами.