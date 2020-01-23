Ученые на Урале впервые в России применили сплошное криминологическое наблюдение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в рамках исследовательского проекта "Криминология города", целью которого являются оценка реального уровня преступности в микрорайонах Екатеринбурга и подготовка криминологов, впервые использовали сплошное криминологическое наблюдение за территорией. Об этом сообщил журналистам директор института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев.

"Впервые в России мы использовали сплошное криминологическое наблюдение за территорией. Мы определили шесть микрорайонов Екатеринбурга, провели их оценку с помощью статистики МВД, далее мы оценили степень защищенности районов: наличие камер, домофонов, заборов. Оценили состав населения и проводили наблюдение, а также эксперименты и опыты", - сказал Сергеев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, статистика правоохранительных органов не дает реальной картины происходящего, так как не учитывает преступления, о которых жители не сообщили. "Выборка, разумеется, не репрезентативна в масштабах всего города, мы выбрали шесть микрорайонов Екатеринбурга, в котором проживают примерно 18 тыс. человек. Но это на 100% репрезентативно по отношению к выбранным территориям. При той методике, которую мы применяем - сплошного анализа - на один район за шесть месяцев ушло около 400 исследовательских часов, то есть непосредственного нахождения на объекте", - пояснил Сергеев.

Команда проектов экспериментально проверяла, насколько легко пройти в те или иные дома, насколько люди восприимчивы к появлению в разных типах дворов незнакомцев. "К примеру, эксперимент "Домофон", когда исследователь пытался проникнуть в подъезд, представляясь различными службами или просто обращаясь с просьбой открыть дверь. Мы оценивали, сколько человек и в каких домах как на это реагируют", - рассказал Сергеев.

Первые результаты, по словам директора института, показали, что в домах, этажность которых выше девяти, проникнуть в подъезд гораздо проще, чем в тех, что ниже девяти. "Если вы пытаетесь проникнуть в дом с этажностью выше девяти, то вероятнее всего вас пустят после первого же звонка в домофон, а в домах менее девяти вас, скорее всего, туда не пустят", - объяснил он.

Также результаты говорят о том, что жители высоток практически не знакомы с соседями по лестничной клетке, а заборы и тяжелые входные двери подъездов не уменьшают, а увеличивают шанс совершения преступления. "Мы нашли следующую зависимость: в дворах, территория которых закрыта, хищения автодисков происходит чаще, чем в открытых дворах", - привел пример Сергеев.