Глава Минобрнауки РФ назначил врио ректора Тюменского госуниверситета

ТАСС, 24 января. Проректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Елена Тумакова назначена врио ректора после перехода Валерия Фалькова на должность главы Минобрнауки РФ, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Президент России Владимир Путин 21 января утвердил новую структуру и состав правительства РФ. Министром науки и высшего образования был назначен ректор ТюмГУ Валерий Фальков, на этом посту он сменил Михаила Котюкова.

"Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков возложил временное исполнение обязанностей ректора Тюменского государственного университета на Тумакову Елену Вадимовну до замещения должности в установленном порядке. Напомним, что в соответствии с действующим Уставом ТюмГУ ректор университета назначается министерством из числа кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом автономного образовательного учреждения", - говорится сообщении.

Тумакова является проректором - начальником управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидатом филологических наук. С 2016 года работает в составе методической комиссии Минобрнауки по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.