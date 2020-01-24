{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минобрнауки РФ назначил врио ректора Тюменского госуниверситета

Валерий Фальков возложил временное исполнение обязанностей ректора вуза на проректора Елену Тумакову

ТАСС, 24 января. Проректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Елена Тумакова назначена врио ректора после перехода Валерия Фалькова на должность главы Минобрнауки РФ, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Президент России Владимир Путин 21 января утвердил новую структуру и состав правительства РФ. Министром науки и высшего образования был назначен ректор ТюмГУ Валерий Фальков, на этом посту он сменил Михаила Котюкова.

"Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков возложил временное исполнение обязанностей ректора Тюменского государственного университета на Тумакову Елену Вадимовну до замещения должности в установленном порядке. Напомним, что в соответствии с действующим Уставом ТюмГУ ректор университета назначается министерством из числа кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом автономного образовательного учреждения", - говорится сообщении.

Тумакова является проректором - начальником управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидатом филологических наук. С 2016 года работает в составе методической комиссии Минобрнауки по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Теги
РоссияТюменская областьФальков, Валерий Николаевич
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат порядка пяти тысяч жителей Югры
На эти цели потребуется порядка 136 млн рублей, которые заложены в бюджете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС