Водоканал в Челябинской области оштрафовали после коммунальной аварии осенью 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие "МПО Водоканал" в Верхнем Уфалее Челябинской области, где в осенью 2019 года из-за коммунальной аварии без водоснабжения несколько дней оставались свыше 5 тыс. жителей, оштрафован на 5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

По данным местных властей, коммунальная авария произошла 21 сентября в виду поломки насоса большой мощности, без горячей и холодной воды остались жители 100 многоквартирных домов в двух микрорайонах города. Водоснабжение восстановили 26 сентября.

"По факту нарушения режима обеспечения населения микрорайона "Центральный" водоснабжением прокуратурой города главе Верхнеуфалейского городского округа, руководителю МУП "МПО Водоканал" внесены представления об устранении нарушений. <...> В отношении юридического лица МУП "МПО Водоканал" было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.