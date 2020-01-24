Суд в Тюмени приговорил к условному сроку главу батутного центра после смерти девушки

ТАСС, 24 января. Управляющий батутным центром в Тюмени осужден на один год условно после смерти 17-летней девушки на батуте в январе 2019 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел в начале января 2019 года. Девушка на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть потерпевшего".

"Управляющий батутным центром "Атмосфера" осужден на один год лишения свободы условно. Также 1 млн рублей исковых требований взыскано с него в пользу родителей [погибшей]", - сказали в пресс-службе.