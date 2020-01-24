Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат порядка пяти тысяч жителей Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняло решение о предоставлении единовременных выплат отдельным категориям граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны получат по 75 тыс. рублей, а труженики тыла - по 50 тыс. рублей, говорится в сообщении регионального департамента общественных и внешних связей в пятницу.

"Принято решение о предоставлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, ветераны получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла - по 50 тыс. рублей, вдовы погибших, инвалидов и участников войны - по 20 тыс. рублей. Также граждане из числа детей, чьи родители погибли на фронте в годы войны, - по 10 тыс. рублей, а ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, родители погибших военнослужащих - по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, всего выплаты получат более 5 тыс. жителей. На эти цели потребуется порядка 136 млн рублей.

"Финансирование на эти цели заложено. В данном случае департамент социального развития предлагает конкретизировать размеры этих выплат и категории граждан, кому эти выплаты направить", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.